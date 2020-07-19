|
|
|
Ціни нижчі, ніж чекали: що обвалило інфляцію в Україні
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 20 лип, 2020 11:41
Пропонуємо до обговорення:
Споживання впало, звідси і низьке зростання цін.
Дивися повний текст Ціни нижчі, ніж чекали: що обвалило інфляцію в Україні
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 89346
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 20 лип, 2020 11:41
депрессия) это ппц)))
-
luckymix
-
-
- Повідомлень: 15
- З нами з: 13.07.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 20 лип, 2020 11:55
У нас цени уже как в Германии на овощи куда дальше еще ?
-
sopkotomhu
-
-
- Повідомлень: 182
- З нами з: 27.05.14
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 33 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|3
|91
|
|
|8
|317
|
Пон 20 лип, 2020 11:10
LOKY
|
|3
|1442
|
Пон 20 лип, 2020 10:14
cohan
|