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Ціни нижчі, ніж чекали: що
обвалило інфляцію в Україні

Ціни нижчі, ніж чекали: що обвалило інфляцію в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 11:41

Ціни нижчі, ніж чекали: що обвалило інфляцію в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Споживання впало, звідси і низьке зростання цін.

Дивися повний текст Ціни нижчі, ніж чекали: що обвалило інфляцію в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 11:41

депрессия) это ппц)))
luckymix
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 11:55

У нас цени уже как в Германии на овощи куда дальше еще ?
sopkotomhu
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