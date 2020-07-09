RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Міжбанк: спекулятивні спроби
розгойдати курс продовжаться

Міжбанк: спекулятивні спроби розгойдати курс продовжаться
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 12:24

Міжбанк: спекулятивні спроби розгойдати курс продовжаться

Пропонуємо до обговорення:
Весь минулий тиждень валютний ринок України лихоманило.

Дивися повний текст Міжбанк: спекулятивні спроби розгойдати курс продовжаться.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89350
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 12:24

При таком стремительном росте курса гривневыми ОВГЗ можно будет ж*пу вытереть скоро.
eduard_k
Аватар користувача
 
Повідомлень: 83
З нами з: 14.12.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 12:47

побежали спекулянты чтоле ?)
luckymix
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16
З нами з: 13.07.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Igorten і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Міжбанк: ринок буде чутливим до новин
R2 » Сер 15 лип, 2020 12:59
2 118
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 лип, 2020 17:29
mvi
«Слуги народу» запустили бізнес-курс із можливістю...
R2 » Вів 14 лип, 2020 14:04
1 122
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 лип, 2020 14:04
NetSerpent
Президент вважає, що через курс гривні українські... 1, 2
R2 » Чет 09 лип, 2020 10:09
16 1147
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 лип, 2020 17:04
Delta7

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (87769)
20.07.2020 12:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.