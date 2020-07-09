Весь минулий тиждень валютний ринок України лихоманило.
Дивися повний текст Міжбанк: спекулятивні спроби розгойдати курс продовжаться.
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Додано: Пон 20 лип, 2020 12:24
Міжбанк: спекулятивні спроби розгойдати курс продовжаться
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міжбанк: спекулятивні спроби розгойдати курс продовжаться.
Додано: Пон 20 лип, 2020 12:24
При таком стремительном росте курса гривневыми ОВГЗ можно будет ж*пу вытереть скоро.
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