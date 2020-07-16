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Якщо готель «Дніпро» купив росіянин, угоди не буде -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 20 лип, 2020 12:50
Пропонуємо до обговорення:
Про це на сторінці в Facebook написав Дмитро Сенниченко, голова Фонду держмайна.
Дивися повний текст Якщо готель «Дніпро» купив росіянин, угоди не буде - голова Фонду держмайна
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Додано: Пон 20 лип, 2020 12:50
в українські активи гроші, що мають російське походження. Сам інвестор не може бути з країни-агресора
Инвестор -ТОВ «Смартленд», регистрация Украина. А вот что до "мають російське походження", тут широкое поле деятельности для трактовки, скажем продали 10 лет назад в Россию товар, получили деньги ... Семен Семенович :)
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