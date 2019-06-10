Про це повідомляє прес-служба Держгеонадр в Facebook.
Дивися повний текст Вартість спецдозволів на бурштинові ділянки виросла в 90 разів - Держгеонадр.
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Додано: Пон 20 лип, 2020 12:52
Вартість спецдозволів на бурштинові ділянки виросла в 90...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Вартість спецдозволів на бурштинові ділянки виросла в 90 разів - Держгеонадр.
Додано: Пон 20 лип, 2020 12:52
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