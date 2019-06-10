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Вартість спецдозволів на
бурштинові ділянки виросла в 90...

Вартість спецдозволів на бурштинові ділянки виросла в 90...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 12:52

Вартість спецдозволів на бурштинові ділянки виросла в 90...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Держгеонадр в Facebook.

Дивися повний текст Вартість спецдозволів на бурштинові ділянки виросла в 90 разів - Держгеонадр.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 12:52

открытый аукцион - справедливая цена.
Больше аукционов хороших и разных.
vlinev2
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