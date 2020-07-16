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Крюківський завод показав ескізи
нового поїзда метро (фото)

Крюківський завод показав ескізи нового поїзда метро (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 12:53

Крюківський завод показав ескізи нового поїзда метро (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Крюківський вагонобудівний завод (КВБЗ) показав дизайнерські рішення поїздів для КП "Харківський метрополітен".

Дивися повний текст Крюківський завод показав ескізи нового поїзда метро (фото).
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 12:53

по зеленой ветке киевского метро ездят с 2012 года 1 или 2 состава. при закрывании дверей пищат.что тут нового?
finuser151
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