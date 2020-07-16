Крюківський вагонобудівний завод (КВБЗ) показав дизайнерські рішення поїздів для КП "Харківський метрополітен".
Дивися повний текст Крюківський завод показав ескізи нового поїзда метро (фото).
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Додано: Пон 20 лип, 2020 12:53
Крюківський завод показав ескізи нового поїзда метро (фото)
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Дивися повний текст Крюківський завод показав ескізи нового поїзда метро (фото).
Додано: Пон 20 лип, 2020 12:53
по зеленой ветке киевского метро ездят с 2012 года 1 или 2 состава. при закрывании дверей пищат.что тут нового?
Додано: Пон 20 лип, 2020 13:34
КВСЗ пожаловался Европейскому инвестиционному банку по поводу того, что на тендере заработают не они, а китайцы )
Додано: Пон 20 лип, 2020 14:17
Интересно узнать цены этого поезжа на эскизе и китайского аналога. Полагаю китайский собрат победил на тендере не случайно.
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