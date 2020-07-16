Крюківський вагонобудівний завод (КВБЗ) показав дизайнерські рішення поїздів для КП "Харківський метрополітен".
Дивися повний текст Крюківський завод показав ескізи нового поїзда метро (фото).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 20 лип, 2020 12:53
Крюківський завод показав ескізи нового поїзда метро (фото)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Крюківський завод показав ескізи нового поїзда метро (фото).
Додано: Пон 20 лип, 2020 12:53
по зеленой ветке киевского метро ездят с 2012 года 1 или 2 состава. при закрывании дверей пищат.что тут нового?
Додано: Пон 20 лип, 2020 13:34
КВСЗ пожаловался Европейскому инвестиционному банку по поводу того, что на тендере заработают не они, а китайцы )
Додано: Пон 20 лип, 2020 14:17
Интересно узнать цены этого поезжа на эскизе и китайского аналога. Полагаю китайский собрат победил на тендере не случайно.
Додано: Пон 20 лип, 2020 17:48
eduard_k Різниця між крюківськими вагонами та китайськими склала меньше 1%. Але з бюджету потрібно буде ще викласти 10% при поставці китайських вагонів. Керівники Харківського метрополітену кинули навіть своїх харків’ян, які виробляють комплектуючі до крюківських вагонів.
Додано: Пон 20 лип, 2020 17:51
Re: Крюківський завод показав ескізи нового поїзда метро (фо
А чому Харківський метрополітен не надав 15% преференції вітчизняному виробнику, що є в правилах ЄІБ? Тоді не було б навіть ніякої суперечки.
Додано: Пон 20 лип, 2020 17:53
finuser151
Це зовсім нові потяги, так звані "труби". Вони ще не ескплуатуються. Китайці ще тільки думають такі розробляти.
Додано: Пон 20 лип, 2020 18:51
Ціну потяга модна гялнути на Прозоро. З практики, варість таких потягів (2 рушійних вагони і 3 міжсекційні вагон) для Київського метрополітену була близкьо 200 млн грн за штуку.
Додано: Пон 20 лип, 2020 21:45
Видел похожее в Москве, а в Киеве с конца 80-х ничего подобного не наблюдал и наверное еще долго не увижу.
Додано: Вів 21 лип, 2020 07:04
Крюковцы молодцы!
Составы метро делают со всеми моторными вагонами. А крюковцы расчитали 4 - моторных и 1 - прицепной. Расчитать такие сложнее, но зато в изготовлении дешевле и в эксплуатации выгодней!
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|