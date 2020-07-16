Крюківський завод показав ескізи нового поїзда метро (фото)

alex_forth написав:
Крюковцы молодцы!
Составы метро делают со всеми моторными вагонами. А крюковцы расчитали 4 - моторных и 1 - прицепной. Расчитать такие сложнее, но зато в изготовлении дешевле и в эксплуатации выгодней!
Интересно, как это сказывается на безопасности, на ресурсе. Столько параметров у сложной техники, а тут ,один рассматриваем, и особенно, меня пугает, что это ноу-хау...Нет, конечно...Потом, не ясно, дизайнерское решение -через сколько лет -может внедрить предприятие и сколько оно будет окупаться...