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Крюківський завод показав ескізи нового поїзда метро (фото)
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Додано: Вів 21 лип, 2020 09:48
alex_forth написав:
Крюковцы молодцы!
Составы метро делают со всеми моторными вагонами. А крюковцы расчитали 4 - моторных и 1 - прицепной. Расчитать такие сложнее, но зато в изготовлении дешевле и в эксплуатации выгодней!
Интересно, как это сказывается на безопасности, на ресурсе. Столько параметров у сложной техники, а тут ,один рассматриваем, и особенно, меня пугает, что это ноу-хау...Нет, конечно...Потом, не ясно, дизайнерское решение -через сколько лет -может внедрить предприятие и сколько оно будет окупаться...
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laa1999
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Додано: Вів 21 лип, 2020 11:29
laa1999 написав:
Интересно, как это сказывается на безопасности, на ресурсе.
С безопасностью все нормально. По разгону и торможению поезд вписывается в существующие нормы и стандарты.
Главная особенность такой схемы - это экономичность!
За счет прицепного вагона состав получился легче, значит он будет расходовать меньше электроэнергии. Ну и обслуживание прицепного вагона на порядок проще и дешевле.
Ресурс - тут прямой зависимости от количества моторов нет.
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alex_forth
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Додано: Сер 22 лип, 2020 11:42
Запретить закупки импорных составов, установить себестоимость крюковских состовав и поставлять в метрополитены Украины, выходить на мировой рынок
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bklochok
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Додано: Сер 22 лип, 2020 16:12
Харьковчане, крюковские вагоны - очень неудобные, некачественные, ненадежные. Выбирайте китайские.
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avataranet
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Додано: Сер 22 лип, 2020 17:59
avataranet написав:
Харьковчане, крюковские вагоны - очень неудобные, некачественные, ненадежные. Выбирайте китайские.
Как неудобные?
Попрошайкам будет очень даже удобно ходить, а не бегать из вагона в вагон на каждой остановке
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Аlександр
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