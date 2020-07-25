Крюківський завод показав ескізи нового поїзда метро (фото)
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
alex_forth написав:Крюковцы молодцы! Составы метро делают со всеми моторными вагонами. А крюковцы расчитали 4 - моторных и 1 - прицепной. Расчитать такие сложнее, но зато в изготовлении дешевле и в эксплуатации выгодней!
Интересно, как это сказывается на безопасности, на ресурсе. Столько параметров у сложной техники, а тут ,один рассматриваем, и особенно, меня пугает, что это ноу-хау...Нет, конечно...Потом, не ясно, дизайнерское решение -через сколько лет -может внедрить предприятие и сколько оно будет окупаться...
laa1999 написав:Интересно, как это сказывается на безопасности, на ресурсе.
С безопасностью все нормально. По разгону и торможению поезд вписывается в существующие нормы и стандарты. Главная особенность такой схемы - это экономичность! За счет прицепного вагона состав получился легче, значит он будет расходовать меньше электроэнергии. Ну и обслуживание прицепного вагона на порядок проще и дешевле. Ресурс - тут прямой зависимости от количества моторов нет.
wlassb На картинке изображение вагона метро полная копия того, что уже несколько лет ездит в Стамбуле. Даже цвет сидений совпадает. Могу ошибаться насчет того как изогнуты трубы, но даже табло над дверьми абсолютно такое же.