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Лоукостер SkyUp змінив літній розклад: які рейси скасували
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 20 лип, 2020 13:20
Пропонуємо до обговорення:
Український лоукостер SkyUp змінив розклад на період літньої навігації.
Дивися повний текст Лоукостер SkyUp змінив літній розклад: які рейси скасували
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Додано: Пон 20 лип, 2020 13:20
из-за коронабесия похоже отдых в этом году под большим вопросом...
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