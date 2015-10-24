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Российский след финансовых
пирамид в Украине

Российский след финансовых пирамид в Украине
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 14:00

Российский след финансовых пирамид в Украине

Увидела статью о том, что в Украине замечен российский след финансовых пирамид Торговый дом Карат и Золотая Сеть. Так же в этой статье говорится и о заинтересованности их деятельности СБ Украины. Какие есть мысли по этому поводу?
diana777
 
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