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Российский след финансовых
пирамид в Украине

Российский след финансовых пирамид в Украине
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 14:00

Российский след финансовых пирамид в Украине

Увидела статью о том, что в Украине замечен российский след финансовых пирамид Торговый дом Карат и Золотая Сеть. Так же в этой статье говорится и о заинтересованности их деятельности СБ Украины. Какие есть мысли по этому поводу?
diana777
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 06:58

Так давайте посилання...на статтю...це конкуренти Миколи Гонти?
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 17:11

финансовая пирамида Золотая сеть мшенники

diana777 Моя основная мысль выражена в оглавлении данного поста. Активно орудуют на территории Украины уже где-то несколько недель. А также залазят на другие страны СНГ. Почему активно? Потому что им уже пол года и финансовая нагрузка неимоверная, они активно собирают последние инвестиции и закрываются. Чтобы кто-то последнее время выводил финансы из это шараги я не видел и не слышал. Только ре инвестирование и т.д. Почему-то уверен кто вложил деньги, может уже с ними попрощаться, а если попробуете вывести и у вас получиться, браво! Только максимум на это есть неделя.
udiazdanova
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 17:17

Не вкладывайте в Золотая сеть !

diana777 По отзывам знаю что Каратовцы бессмертны)) А не по наслышке от знакомых, которые вложились в Золотую сеть, сейчас какие-то непонятки с обналичиванием, цифры на экране меняются каждый день, а дальше...
mariadatlova15
 
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