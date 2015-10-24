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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Пон 20 лип, 2020 14:00
Российский след финансовых пирамид в Украине
Увидела статью о том, что в Украине замечен российский след финансовых пирамид Торговый дом Карат и Золотая Сеть. Так же в этой статье говорится и о заинтересованности их деятельности СБ Украины. Какие есть мысли по этому поводу?
Додано: Вів 21 лип, 2020 06:58
Так давайте посилання...на статтю...це конкуренти Миколи Гонти?
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Додано: Сер 22 лип, 2020 17:11
финансовая пирамида Золотая сеть мшенники
diana777 Моя основная мысль выражена в оглавлении данного поста. Активно орудуют на территории Украины уже где-то несколько недель. А также залазят на другие страны СНГ. Почему активно? Потому что им уже пол года и финансовая нагрузка неимоверная, они активно собирают последние инвестиции и закрываются. Чтобы кто-то последнее время выводил финансы из это шараги я не видел и не слышал. Только ре инвестирование и т.д. Почему-то уверен кто вложил деньги, может уже с ними попрощаться, а если попробуете вывести и у вас получиться, браво! Только максимум на это есть неделя.
Додано: Сер 22 лип, 2020 17:17
Не вкладывайте в Золотая сеть !
diana777 По отзывам знаю что Каратовцы бессмертны)) А не по наслышке от знакомых, которые вложились в Золотую сеть, сейчас какие-то непонятки с обналичиванием, цифры на экране меняются каждый день, а дальше...
Додано: Чет 23 лип, 2020 18:12
Золотые финансовые пирамиды Золотая Сеть и Торговый дом Кара
Ни для кого не секрет, что такое финансовая пирамида, за счет чего работает, и все так или иначе имели с ними опыт, собственный или через опыт родных, друзей, знакомых. Для тех кто в танке, напомню, финансовая пирамида, это мошеннический проект, так называемый инвестиционный, в который вас зовут используя заранее хорошо подготовленную и продуманную легенду. Легенда - это сказка о якобы сверхуспешном бизнесе проекта, который может обеспечить вкладчиков прибылью до 500% годовых, которые вам будут выплачивать равными частями или каждый день ,или еженедельно. Наиболее наивные думают, что это правда, и они нашли ту самую кнопку бабло, когда ничего делать не надо и ты постоянно можешь получать сверх прибыли просто за то, что купишь ваучер. На таких собственно людей и нацелен прицел создателей мошеннической схемы. Для большей веры вам будут выплачивать некоторое время ваши проценты. Для привлечения новых вкладчиков, так же используют маркетинговую стратегию поощрения реферальными выплатами. Если у создателей пирамиды получилось убедить людей в том, что это супер бизнес, они начинают туда идти стройными рядами.
С каждым годом их все больше и больше и заманивать людей становится все сложнее и сложнее. Поэтому приходится придумывать более изощренные легенды, которые смогу заново заманить новых людей и даже тех кто имел негативный опыт вложения в пирамиды в прошлом.
Торговый дом Карат и Золотая Сеть по легенде продают огромное кол-во украшений в своем интернет магазине с маржой более 300%, что им позволяет брать инвестиции у людей на развитие компании под выплату до 500% годовых.
Очевидно, что это финансовая пирамида, так как ни один бизнес не выдержит такую нагрузку по выплатам, тем более еженедельно, как здесь обещают. Если увидите рекламу в интернете или вас туда будет звать знакомый, друг, товарищ, родственник, знайте, что вас зовут в финансовую пирамиду. А если вы об этом знаете и решили попробовать, то примите к сведению еще один не мало важный факт о том, что сделав вклад, не говоря уже привлечении с помощью вас туда новых людей, вы автоматически становитесь соучастником мошеннической схемы, криминальной ячейки.
По поводу российского следа. Наши люди менее вменяемы и легче поддаются обману, чем граждане РФ. Только так можно объяснить почему они весь трафик тянут из Украины
Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:15
mariadatlova15
Карат это:
Русский ювелирный дом - закрылись с деньгами вкладчиков
Ювелирный дом Карат - закрылись с деньгами вкладчиком
Торговый дом Карат - скоро закроются с деньгами вкладчиков
Додано: П'ят 24 лип, 2020 12:57
Теперь преступников знаем в лицо
oksananesterova26 Спасибо за информацию. Прочла информацию в интернете, проанализировала действия и маркетинг, они идентичны! Это та же компания, предыдущий Карат задавили когда он пытался зайти на рынок Украины и это факт. Теперь они открылись от лица Украинской компании. Но домен даже не удосужились сделать ком или юа, оставили ру, ничего не смущает?! На своем сайте они приводят в пример рынок роста ювелирных изделий США , какое он имеет отношение к Украине и странам СНГ ? На сайте нету никакой информации о том где компания находится, куда обращаться и т.д. Опять же ничего не смущает? Меня смущает многое сравнение с криптовалютой, сравнение с рынком драгоценных металлов, хотя компания к этому никакого отношения не имеет, они торгуют воздухом, бумажками под названием сертификаты, которыми только подтереться можно будет.
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