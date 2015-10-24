Российский след финансовых пирамид в Украине

Додано: Чет 23 лип, 2020 18:12

Ни для кого не секрет, что такое финансовая пирамида, за счет чего работает, и все так или иначе имели с ними опыт, собственный или через опыт родных, друзей, знакомых. Для тех кто в танке, напомню, финансовая пирамида, это мошеннический проект, так называемый инвестиционный, в который вас зовут используя заранее хорошо подготовленную и продуманную легенду. Легенда - это сказка о якобы сверхуспешном бизнесе проекта, который может обеспечить вкладчиков прибылью до 500% годовых, которые вам будут выплачивать равными частями или каждый день ,или еженедельно. Наиболее наивные думают, что это правда, и они нашли ту самую кнопку бабло, когда ничего делать не надо и ты постоянно можешь получать сверх прибыли просто за то, что купишь ваучер. На таких собственно людей и нацелен прицел создателей мошеннической схемы. Для большей веры вам будут выплачивать некоторое время ваши проценты. Для привлечения новых вкладчиков, так же используют маркетинговую стратегию поощрения реферальными выплатами. Если у создателей пирамиды получилось убедить людей в том, что это супер бизнес, они начинают туда идти стройными рядами.



С каждым годом их все больше и больше и заманивать людей становится все сложнее и сложнее. Поэтому приходится придумывать более изощренные легенды, которые смогу заново заманить новых людей и даже тех кто имел негативный опыт вложения в пирамиды в прошлом.



Торговый дом Карат и Золотая Сеть по легенде продают огромное кол-во украшений в своем интернет магазине с маржой более 300%, что им позволяет брать инвестиции у людей на развитие компании под выплату до 500% годовых.



Очевидно, что это финансовая пирамида, так как ни один бизнес не выдержит такую нагрузку по выплатам, тем более еженедельно, как здесь обещают. Если увидите рекламу в интернете или вас туда будет звать знакомый, друг, товарищ, родственник, знайте, что вас зовут в финансовую пирамиду. А если вы об этом знаете и решили попробовать, то примите к сведению еще один не мало важный факт о том, что сделав вклад, не говоря уже привлечении с помощью вас туда новых людей, вы автоматически становитесь соучастником мошеннической схемы, криминальной ячейки.



По поводу российского следа. Наши люди менее вменяемы и легче поддаются обману, чем граждане РФ. Только так можно объяснить почему они весь трафик тянут из Украины