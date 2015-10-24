Российский след финансовых пирамид в Украине

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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: П'ят 24 лип, 2020 19:51
pstarostenko280 никакого не имеет, это вс сказки ушлых тертых мошенников, которые отлично себя чувствуют и в России и в Украине
Додано: Суб 25 лип, 2020 12:40
Гнать этих негодяев нужно и не вестись на них
diana777 Мысли, какие тут могут быть мысли... Одни выражения. Золотая сеть и Карат жулики. Зарабатывают на на после Коронном времени. Когда Украинский народ потерян и готов вестись на любые подобные провокации, верят в то что словили удачу за хвост. Что кто-то придет и на шару сделает их жизнь лучше. Если не вносить поправки в законах на таких негодяев дела не будет. Люди продолжают верить в такие пирамиды, не смотря на многократные ожоги и финансовые потери которые терпят. Все равно слышат новый развод, и как барашки идут искать деньги, залазят в долги и все по кругу. Жажда жить красивой жизнью, которую транслируют данные компании в своих видео и гонка за легкой наживой. Это сильные драйверы для малообеспеченных людей, которые по факту делают еще беднее и несчастней.
Додано: Суб 25 лип, 2020 12:59
Если проекты были честны то СБУ не интересовалось ими
Оба проекта, черные Золотая сеть создана для того чтобы вывести как можно больше не налогооблагаемых денег из Украины. Карат, вообще заведомо показал себя не с лучшей стороны. Начал создавать зеркала сайтов и прикрываться компанией Б2Б, типа это они же, у них много магазинов по всей Украине и так далее. Я не знаю, в данной статье вроде бы указано о Российской компании, но сейчас открылось такой же Карат на территории Украины и активно разводят людей, проводя встречи по всем городам Украины. Вот бы отправить туда пару нарядов, чтобы все лицом в пол положить, а потом если ничего не смогут найти, сказать ой извините ошибочка. Но если снять это все на видео, и распространить по сети, вкладчикам не повадно бы было и не несли бы они деньги в такие пирамиды. Просто слова наш народ не остановит, они думают что это все это делается только чтобы не дать им разбогатеть. Но мы же знаем что данные компании не созданы для того чтобы дать кому-то разбогатеть. Только ради того чтобы повергнуть людей в еще более глубокую бедность и обогатить карманы создателей этих мошеннических схем.
Додано: Суб 25 лип, 2020 13:09
Все эти действия направлены на разорение народа
В первую очередь, ради обогащения создателей пирамид Карат и Золотая сеть, а во вторую послабления эмоциональной целостности народа Украины. Эти схемы как казино, а в казино, выигрывает только казино.
Додано: Суб 25 лип, 2020 14:08
Пройдисвіти хочуть заволодіти нашими коштами
Катар та Золота мережа, так націлені на гаманці наших громадян, будьте обачні, попередьте своїх ріних. Вони якогось дідька проводять анологію с ринком Криптовалюти, та приводять на своєму сайті данні США о зростанні попиту на Ювелірні прикраси, до чого тут ринок США до нас, на Криптовалюти до них не можу збагнути...
Додано: Суб 25 лип, 2020 19:44
Российский след уже в наглую работает в самой Украине
Из этих двух точно знаю, что Торговый лом Карат переобулся, прикрыл филиал в России, обманул всех вкладчиков, и переродился в украинский Карат. Как тут уже сказали, это бывший Ювелирный дом Карат, он же Русский ювелирный дом. Их там или их власти прижали или лох у в России обмельчал, не выгодно там собирать деньги. Очень печальная статистика, сколько нашего человека не учи, он все равно верит в сказки. Или верит, потому что видит шанс, что сможет наконец выбраться из болота нищеты и безысходности в наших современных реалиях
Додано: Суб 25 лип, 2020 19:47
diana777 мысль такая - сколько нашего дурака не учи, он все равно на пирамиды смотрит)
Додано: Нед 26 лип, 2020 13:20
Российский след финансовых пирамид в Украине
Да какой там след, орудуют по полной программе. Их реклама крутится по все соцсетям бесперебойно. Достаточно зайти на их страницы в Фейсбук и все увидите сами если перейти во вкладку прозрачность страницы. Зовут на онлайн вебинары и там вешают свою лапшу людям на уши. Карат еще плюс ездит по городам Украины и собирает людей на свои встерчи. Скорей всего эта новость если и была актуальна то ровно до того времени как СБУ вышли на них, а там скорей всего договорились. Поэтому если кто-то и читает этот пост и думает, не ведитесь на их сладкие обещания, вас обманут.
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