Российский след финансовых пирамид в Украине

Додано: Суб 25 лип, 2020 12:59

Оба проекта, черные Золотая сеть создана для того чтобы вывести как можно больше не налогооблагаемых денег из Украины. Карат, вообще заведомо показал себя не с лучшей стороны. Начал создавать зеркала сайтов и прикрываться компанией Б2Б, типа это они же, у них много магазинов по всей Украине и так далее. Я не знаю, в данной статье вроде бы указано о Российской компании, но сейчас открылось такой же Карат на территории Украины и активно разводят людей, проводя встречи по всем городам Украины. Вот бы отправить туда пару нарядов, чтобы все лицом в пол положить, а потом если ничего не смогут найти, сказать ой извините ошибочка. Но если снять это все на видео, и распространить по сети, вкладчикам не повадно бы было и не несли бы они деньги в такие пирамиды. Просто слова наш народ не остановит, они думают что это все это делается только чтобы не дать им разбогатеть. Но мы же знаем что данные компании не созданы для того чтобы дать кому-то разбогатеть. Только ради того чтобы повергнуть людей в еще более глубокую бедность и обогатить карманы создателей этих мошеннических схем.