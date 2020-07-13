Марина Лазебна заявила, що середній рівень пенсії в Україні збільшиться.
Дивися повний текст Голова Мінсоцполітики спрогнозувала середній рівень пенсії до кінця 2020 року.
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Додано: Пон 20 лип, 2020 14:07
Голова Мінсоцполітики спрогнозувала середній рівень...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Голова Мінсоцполітики спрогнозувала середній рівень пенсії до кінця 2020 року.
Додано: Пон 20 лип, 2020 14:29
депутатикам мало 35 тисяч, а пенсіонерам буде по багатому 3500.
розумію, що грошей не вистачає.
бо корупція зашкалює.
то боріться з олігархатом і корупцією і не піартесь на сотні-другій підвищення пенсії.
зробите перше то й пенсії виростуть.
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