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Голова Мінсоцполітики
спрогнозувала середній рівень...

Голова Мінсоцполітики спрогнозувала середній рівень...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 14:07

Голова Мінсоцполітики спрогнозувала середній рівень...

Пропонуємо до обговорення:
Марина Лазебна заявила, що середній рівень пенсії в Україні збільшиться.

Дивися повний текст Голова Мінсоцполітики спрогнозувала середній рівень пенсії до кінця 2020 року.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 14:08

Просто смешно писать о такой пенсии . Милостыня ....
olgakosuk
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 14:29

депутатикам мало 35 тисяч, а пенсіонерам буде по багатому 3500.
розумію, що грошей не вистачає.
бо корупція зашкалює.
то боріться з олігархатом і корупцією і не піартесь на сотні-другій підвищення пенсії.
зробите перше то й пенсії виростуть.
igorbuda52
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 11:28

Нах средняя, если есть нищенская минимальная 1,712 ???????????????????????????????????????????????????????
sashamaestro1977
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