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Український "Лас-Вегас":
експерт розповів, де можуть...

Український "Лас-Вегас": експерт розповів, де можуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 14:15

Український "Лас-Вегас": експерт розповів, де можуть...

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада 14 липня ухвалила законопроект № 2285-д у другому читанні і в такий спосіб легалізувала гральний бізнес. Серед іншого, в законі з'явився новий термін - "спеціальна територіальна ігрова зона".

Дивися повний текст Український \"Лас-Вегас\": експерт розповів, де можуть з'явитися зони казино.
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 14:15

" Можно также размещать такие игровые зоны в экономически депрессивных регионах, чтобы таким образом поднять экономику этих регионов. Например, в России есть несколько таких зон – на Алтае, на Дальнем Востоке. У нас можно было бы создать такие зоны возле Одессы"
чё? Одесса депрессивная зона? да это самый богатый город страны после Киева.
maksymzp88
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