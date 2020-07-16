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Український "Лас-Вегас": експерт розповів, де можуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 20 лип, 2020 14:15
Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада 14 липня ухвалила законопроект № 2285-д у другому читанні і в такий спосіб легалізувала гральний бізнес. Серед іншого, в законі з'явився новий термін - "спеціальна територіальна ігрова зона".
Дивися повний текст Український \"Лас-Вегас\": експерт розповів, де можуть з'явитися зони казино
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Додано: Пон 20 лип, 2020 14:15
" Можно также размещать такие игровые зоны в экономически депрессивных регионах, чтобы таким образом поднять экономику этих регионов. Например, в России есть несколько таких зон – на Алтае, на Дальнем Востоке. У нас можно было бы создать такие зоны возле Одессы"
чё? Одесса депрессивная зона? да это самый богатый город страны после Киева.
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