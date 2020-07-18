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До карантину доходи українських туроператорів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 20 лип, 2020 14:19
Пропонуємо до обговорення:
Доходи українських туристичних компаній в 2019 році в порівнянні з 2018 роком збільшилися на 51,8% - до 31,9 млрд грн з 21 млрд грн.
Дивися повний текст До карантину доходи українських туроператорів перевищували 30 млрд гривень
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Додано: Пон 20 лип, 2020 14:19
Круто. Поэтому нужно самим покупать билеты и бронировать отели
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