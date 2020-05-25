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Стадіон "Чорноморець" у Одесі придбала американська компанія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 20 лип, 2020 14:24
Пропонуємо до обговорення:
16 липня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб підписав угоду купівлі-продажу одеського стадіону "Чорноморець". Покупцем стала компанія ALLRISE CAPITAL зі Сполучених Штатів Америки.
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Додано: Пон 20 лип, 2020 14:24
По любому - это компания, связанная с Путиным. Как и та, которая купила отель Днипро. Надо проверить )
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