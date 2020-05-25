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Стадіон "Чорноморець" у Одесі
придбала американська компанія

Стадіон "Чорноморець" у Одесі придбала американська компанія
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 14:24

Стадіон "Чорноморець" у Одесі придбала американська компанія

Пропонуємо до обговорення:
16 липня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб підписав угоду купівлі-продажу одеського стадіону "Чорноморець". Покупцем стала компанія ALLRISE CAPITAL зі Сполучених Штатів Америки.

Дивися повний текст Стадіон \"Чорноморець\" у Одесі придбала американська компанія.
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 14:24

По любому - это компания, связанная с Путиным. Как и та, которая купила отель Днипро. Надо проверить )
yalta1965
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