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Один з найбільших інвестфондів Європи прогнозує настання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 20 лип, 2020 14:31
Пропонуємо до обговорення:
Світовій економіці загрожує настання «матері всіх рецесій».
Дивися повний текст Один з найбільших інвестфондів Європи прогнозує настання «матері всіх рецесій»
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