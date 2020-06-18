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Один з найбільших інвестфондів
Європи прогнозує настання...

Один з найбільших інвестфондів Європи прогнозує настання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 14:31

Один з найбільших інвестфондів Європи прогнозує настання...

Пропонуємо до обговорення:
Світовій економіці загрожує настання «матері всіх рецесій».

Дивися повний текст Один з найбільших інвестфондів Європи прогнозує настання «матері всіх рецесій».
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