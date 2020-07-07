Китайський виробник електромобілів Xpeng Motors залучив нове фінансування обсягом у 500 млн.
Дивися повний текст Китайський конкурент Tesla залучив пів мільярда доларів фінансування.
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Додано: Пон 20 лип, 2020 14:56
Китайський конкурент Tesla залучив пів мільярда доларів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Китайський конкурент Tesla залучив пів мільярда доларів фінансування.
Додано: Пон 20 лип, 2020 14:56
"привлек $400 млн наличными" - интересно, наличку камазами возили, или как?
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