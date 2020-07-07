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Китайський конкурент Tesla
залучив пів мільярда доларів...

Китайський конкурент Tesla залучив пів мільярда доларів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 14:56

Китайський конкурент Tesla залучив пів мільярда доларів...

Пропонуємо до обговорення:
Китайський виробник електромобілів Xpeng Motors залучив нове фінансування обсягом у 500 млн.

Дивися повний текст Китайський конкурент Tesla залучив пів мільярда доларів фінансування.
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 14:56

"привлек $400 млн наличными" - интересно, наличку камазами возили, или как?
alter
 
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