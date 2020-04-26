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Повернення до формули «Роттердам+» сприятиме подоланню...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 20 лип, 2020 14:59
Пропонуємо до обговорення:
Повернення до практики ціноутворення на українське вугілля за принципом імпортного паритету (Роттердам+) сприятиме подоланню кризи й стабілізації ситуації на ринку електроенергії.
Дивися повний текст Повернення до формули «Роттердам+» сприятиме подоланню кризи в енергетиці - «слуга» Буймістер
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Додано: Пон 20 лип, 2020 15:00
Выходит ситуация «win-win», когда все в выигрыше»
В этой ситуации все стороны в выгрыше или только указанные ? Благосостояние шахтеров и продавцов угля меня как то мало волнует. Особенно если на них должна будет скинуться вся страна.
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Додано: Пон 20 лип, 2020 15:35
Поясніть мені одну річ. Пороха за Роттердам+ не хейтив хіба що лінивий, включаючи вельмишановного ЗЕ перед виборами. А зараз виявляється що Роттердам+ - це дуже правильне рішення, сприяє подоланню кризи, всі у виграші. Як це розуміти?
Щоб витрачати гроші з розумом, потрібні всього дві речі.
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NetSerpent
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Додано: Пон 20 лип, 2020 15:52
NetSerpent написав:
Поясніть мені одну річ. Пороха за Роттердам+ не хейтив хіба що лінивий, включаючи вельмишановного ЗЕ перед виборами. А зараз виявляється що Роттердам+ - це дуже правильне рішення, сприяє подоланню кризи, всі у виграші. Як це розуміти?
ну шо тут розуміти?
"люди новая нефть" - под эту стратегию вертят этим Роттердамом+ как хотят
как и газ укродобычи считают по другим "Роттердамам+"
всё, только бы пересичного обуть
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