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Повернення до формули «Роттердам+» сприятиме подоланню...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 20 лип, 2020 14:59
Пропонуємо до обговорення:
Повернення до практики ціноутворення на українське вугілля за принципом імпортного паритету (Роттердам+) сприятиме подоланню кризи й стабілізації ситуації на ринку електроенергії.
Дивися повний текст Повернення до формули «Роттердам+» сприятиме подоланню кризи в енергетиці - «слуга» Буймістер
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R2
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Додано: Пон 20 лип, 2020 15:00
Выходит ситуация «win-win», когда все в выигрыше»
В этой ситуации все стороны в выгрыше или только указанные ? Благосостояние шахтеров и продавцов угля меня как то мало волнует. Особенно если на них должна будет скинуться вся страна.
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Igorten
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Додано: Пон 20 лип, 2020 15:35
Поясніть мені одну річ. Пороха за Роттердам+ не хейтив хіба що лінивий, включаючи вельмишановного ЗЕ перед виборами. А зараз виявляється що Роттердам+ - це дуже правильне рішення, сприяє подоланню кризи, всі у виграші. Як це розуміти?
Щоб витрачати гроші з розумом, потрібні всього дві речі.
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NetSerpent
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Додано: Пон 20 лип, 2020 15:52
NetSerpent написав:
Поясніть мені одну річ. Пороха за Роттердам+ не хейтив хіба що лінивий, включаючи вельмишановного ЗЕ перед виборами. А зараз виявляється що Роттердам+ - це дуже правильне рішення, сприяє подоланню кризи, всі у виграші. Як це розуміти?
ну шо тут розуміти?
"люди новая нефть" - под эту стратегию вертят этим Роттердамом+ как хотят
как и газ укродобычи считают по другим "Роттердамам+"
всё, только бы пересичного обуть
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Додано: Пон 20 лип, 2020 16:35
Ну що з клоунів візьмеш...
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Додано: Пон 20 лип, 2020 16:38
Купили Зелю с потрохами
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Додано: Пон 20 лип, 2020 17:03
Українське вугілля - за ціною Роттердам+, російський газ- за ціною Амстердам+, то мабуть тепер уже і українське зерно буде за ціною Гондурас+. За рік правління "слуг" все повернулоя на круги своя,тільки в ще більш спотвореному вигляді.Чергові плюси підуть до кишень олігархічних структур, а українці, як завжди, отримають "-" зі своєї кишені, і чергову дулю+ на додачу.Той схематоз, за який чинний президент так патріотично мочив Потрошенка, благополучно повернуто назад. Нова хвиля "прохвесіоналів" в дії, та ще за той "прохвесіоналізм" нараховують собі зар.плати з шістьма нулями, ну і+ необмежені премії з нашої кишені
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qazzax
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Додано: Пон 20 лип, 2020 17:23
Выходит ситуация «win-win», когда все в выигрыше
Правильно, все в выигрыше, за счет населения. Вот так и "выигрывают" последние 5 лет, в том числе год при новой власти.
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ОлегВМ
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