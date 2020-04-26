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Повернення до формули «Роттердам+» сприятиме подоланню...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 21 лип, 2020 09:46
ЗЕ ПОРОХ ІС ЗЕ ПОРОХ!
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davinci
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Додано: Вів 21 лип, 2020 10:40
NetSerpent написав:
Поясніть мені одну річ. Пороха за Роттердам+ не хейтив хіба що лінивий, включаючи вельмишановного ЗЕ перед виборами. А зараз виявляється що Роттердам+ - це дуже правильне рішення, сприяє подоланню кризи, всі у виграші. Як це розуміти?
Саме так. Зробили разом
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alt402
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