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Повернення до формули «Роттердам+»
сприятиме подоланню...

Повернення до формули «Роттердам+» сприятиме подоланню...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 09:46

ЗЕ ПОРОХ ІС ЗЕ ПОРОХ!
davinci
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 10:40

  NetSerpent написав:Поясніть мені одну річ. Пороха за Роттердам+ не хейтив хіба що лінивий, включаючи вельмишановного ЗЕ перед виборами. А зараз виявляється що Роттердам+ - це дуже правильне рішення, сприяє подоланню кризи, всі у виграші. Як це розуміти?

Саме так. Зробили разом :(
alt402
 
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