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Київстар представляє новий
тарифний план для абонентів у...

Київстар представляє новий тарифний план для абонентів у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 15:02

Київстар представляє новий тарифний план для абонентів у...

Пропонуємо до обговорення:
Він став частиною тарифів, які Київстар створив для абонентів від 60 років.

Дивися повний текст Київстар представляє новий тарифний план для абонентів у віці.
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 15:02

И на кой черт пенсионерам 6 гигов интернета за 100 гривен?
tigr-uu
 
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