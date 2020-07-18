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Київстар представляє новий тарифний план для абонентів у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 20 лип, 2020 15:02
Пропонуємо до обговорення:
Він став частиною тарифів, які Київстар створив для абонентів від 60 років.
Дивися повний текст Київстар представляє новий тарифний план для абонентів у віці
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Додано: Пон 20 лип, 2020 15:02
И на кой черт пенсионерам 6 гигов интернета за 100 гривен?
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