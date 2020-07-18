Він став частиною тарифів, які Київстар створив для абонентів від 60 років.
Дивися повний текст Київстар представляє новий тарифний план для абонентів у віці.
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Додано: Пон 20 лип, 2020 15:02
Київстар представляє новий тарифний план для абонентів у...
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Дивися повний текст Київстар представляє новий тарифний план для абонентів у віці.
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