Він став частиною тарифів, які Київстар створив для абонентів від 60 років.
Дивися повний текст Київстар представляє новий тарифний план для абонентів у віці.
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Додано: Пон 20 лип, 2020 15:02
Київстар представляє новий тарифний план для абонентів у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Київстар представляє новий тарифний план для абонентів у віці.
Додано: Пон 20 лип, 2020 16:17
Тут фішка в тому, що за 100грн ви отримуєте мобільний номер + 100Мбіт по кабелю. Я тільки за кабельний інтернет зараз плачу більше. Треба десь шукати пенсіонера і оформляти. )))
Щоб витрачати гроші з розумом, потрібні всього дві речі.
Додано: Пон 20 лип, 2020 16:22
Re: Київстар представляє новий тарифний план для абонентів у
Краще б вони зробили якийсь тарифний план "обмежений" - але дуже дешевий - для тих , хто дуже рідко користується телефоном ...
Додано: Пон 20 лип, 2020 16:39
Тут фішка в іншому! Зверніть увагу, для всіх нових тарифних планів потрібно прийти в сервісний центр з паспортом і ідентифікаційним кодом. Це для того щоб контролювати населення як в Росії, адже у нас номера у вільному продажі (були), і невідомо кому вони належать. А тепер любу особу можна буде відстежити по номеру.
Додано: Пон 20 лип, 2020 16:57
Re: Київстар представляє новий тарифний план для абонентів у
Додано: Пон 20 лип, 2020 17:05
Місце знаходження будь якого номера можна відстежити із точністю +/- 3 метри. Було би бажання. І без ніякого контракту.
Щоб витрачати гроші з розумом, потрібні всього дві речі.
Додано: Пон 20 лип, 2020 17:15
вы не до оцениваете пенсионеров ! два знакомых пенсионера как раз этой категории все свободное время проводят в сети а что делать ... денег на путешествие всякими океанскими лайнерами нетУ - интернет это самое дешевое удовольствие для самых бедных слоев население коими и являются пенсы . Главное что бы фейсбук месенджеры и так далее не входили в эти 6 Гб и предоставлялись бесплатно безлимитно ! Ой там еще обычный проводной интернет - в подарок ! так это действительно хороший тариф ибо для обычных смертных такие старотовали от 150 грн \ мес а тут скидка 50 грн !
Жаль не могу знакомым пенсам подключить - нет там проводного киевсрала
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