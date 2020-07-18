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Київстар представляє новий
тарифний план для абонентів у...

Київстар представляє новий тарифний план для абонентів у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 15:02

Київстар представляє новий тарифний план для абонентів у...

Пропонуємо до обговорення:
Він став частиною тарифів, які Київстар створив для абонентів від 60 років.

Дивися повний текст Київстар представляє новий тарифний план для абонентів у віці.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 15:02

И на кой черт пенсионерам 6 гигов интернета за 100 гривен?
tigr-uu
 
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Тут фішка в тому, що за 100грн ви отримуєте мобільний номер + 100Мбіт по кабелю. Я тільки за кабельний інтернет зараз плачу більше. Треба десь шукати пенсіонера і оформляти. )))
Щоб витрачати гроші з розумом, потрібні всього дві речі.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 16:22

Re: Київстар представляє новий тарифний план для абонентів у

Краще б вони зробили якийсь тарифний план "обмежений" - але дуже дешевий - для тих , хто дуже рідко користується телефоном ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 16:39

Тут фішка в іншому! Зверніть увагу, для всіх нових тарифних планів потрібно прийти в сервісний центр з паспортом і ідентифікаційним кодом. Це для того щоб контролювати населення як в Росії, адже у нас номера у вільному продажі (були), і невідомо кому вони належать. А тепер любу особу можна буде відстежити по номеру.
semyanivandriy
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 16:57

Re: Київстар представляє новий тарифний план для абонентів у

  semyanivandriy написав:тепер любу особу можна буде відстежити по номеру

любу особу 60+ років
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 17:05

  semyanivandriy написав:А тепер любу особу можна буде відстежити по номеру.

Місце знаходження будь якого номера можна відстежити із точністю +/- 3 метри. Було би бажання. І без ніякого контракту.
Щоб витрачати гроші з розумом, потрібні всього дві речі.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 17:15

  tigr-uu написав:И на кой черт пенсионерам 6 гигов интернета за 100 гривен?

вы не до оцениваете пенсионеров ! два знакомых пенсионера как раз этой категории все свободное время проводят в сети :( а что делать ... денег на путешествие всякими океанскими лайнерами нетУ - интернет это самое дешевое удовольствие для самых бедных слоев население коими и являются пенсы . Главное что бы фейсбук месенджеры и так далее не входили в эти 6 Гб и предоставлялись бесплатно безлимитно ! Ой там еще обычный проводной интернет - в подарок ! так это действительно хороший тариф ибо для обычных смертных такие старотовали от 150 грн \ мес а тут скидка 50 грн !
Жаль не могу знакомым пенсам подключить - нет там проводного киевсрала :mrgreen:
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