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Київстар представляє новий тарифний план для абонентів у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 20 лип, 2020 22:00
У Лайла есть тариф железная двадцатка. 20 грн/мес 10000 мб и 100 минут на другие сеьи
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knoppixx
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