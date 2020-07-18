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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 20 лип, 2020 21:37
Hennady
Я не тільки про цей тарифний план, а загалом про всі нові тарифи.
Додано: Пон 20 лип, 2020 21:39
NetSerpent
Розташування можуть визначити, а особу ні! Для цього все і робиться
Додано: Пон 20 лип, 2020 22:00
У Лайла есть тариф железная двадцатка. 20 грн/мес 10000 мб и 100 минут на другие сеьи
Додано: Пон 20 лип, 2020 22:25
Додано: Пон 20 лип, 2020 22:37
Re: Київстар представляє новий тарифний план для абонентів у
Жлобский опсос.
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Додано: Пон 20 лип, 2020 22:41
Упыри, чуть отползи от города или трассы и все - кирдец тырнету там где он всего нужней. В лучшем случае ж*** еле дышащий. Побыстрей бы уже Маск слепил что-то работоспособное.
Додано: Пон 20 лип, 2020 22:45
Re: Київстар представляє новий тарифний план для абонентів у
відправив Київстар в піше плавання після підняття ціни мого тарифу на 60%
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