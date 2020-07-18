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Київстар представляє новий
тарифний план для абонентів у...

Київстар представляє новий тарифний план для абонентів у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 19:41

Киевстар! Вы что так гнать?
iasafronov
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 21:35

Номер так, але кому він належить визначити неможуть.
semyanivandriy
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 21:37

Hennady
Я не тільки про цей тарифний план, а загалом про всі нові тарифи.
semyanivandriy
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 21:39

NetSerpent
Розташування можуть визначити, а особу ні! Для цього все і робиться
semyanivandriy
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 22:00

У Лайла есть тариф железная двадцатка. 20 грн/мес 10000 мб и 100 минут на другие сеьи
knoppixx
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 22:21

Сотня за пару звонков в месяц для старика - нехило.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 22:25

  knoppixx написав:У Лайла есть тариф железная двадцатка. 20 грн/мес 10000 мб и 100 минут на другие сеьи

Для 32 городов и Киева среди них нет?
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 22:37

Re: Київстар представляє новий тарифний план для абонентів у

Жлобский опсос.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 22:41

Упыри, чуть отползи от города или трассы и все - кирдец тырнету там где он всего нужней. В лучшем случае ж*** еле дышащий. Побыстрей бы уже Маск слепил что-то работоспособное.
gorobezus
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 22:45

Re: Київстар представляє новий тарифний план для абонентів у

відправив Київстар в піше плавання після підняття ціни мого тарифу на 60%
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima
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