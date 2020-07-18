Київстар представляє новий тарифний план для абонентів у...

Знайди в Телеграмі @get_caller_bot або @info_baza_bot, введи свій "анонімний" препейд-номер у форматі +38... і готуйся дивуватися. ))) Наївні в нас люди, як діти, чесне слово.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 21 лип, 2020 03:22
Знайди в Телеграмі @get_caller_bot або @info_baza_bot, введи свій "анонімний" препейд-номер у форматі +38... і готуйся дивуватися. ))) Наївні в нас люди, як діти, чесне слово.
Щоб витрачати гроші з розумом, потрібні всього дві речі.
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