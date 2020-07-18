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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 20 лип, 2020 22:45
Re: Київстар представляє новий тарифний план для абонентів у
відправив Київстар в піше плавання після підняття ціни мого тарифу на 60%
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: Вів 21 лип, 2020 03:22
Знайди в Телеграмі @get_caller_bot або @info_baza_bot, введи свій "анонімний" препейд-номер у форматі +38... і готуйся дивуватися. ))) Наївні в нас люди, як діти, чесне слово.
Щоб витрачати гроші з розумом, потрібні всього дві речі.
Додано: Вів 21 лип, 2020 07:52
Нічого нового .мені 53 і таким тарифним планом я користуюсь уже другий рік.
Додано: Вів 21 лип, 2020 09:15
Киевстар начал поднимать тарифы пользуясь тем, что у него много пользователей и он практически монополист. Сейчас много операторов раздает симки у метро пытаясь привлечь абонентов и если киевстар не перестанет навязывать людям услуги, которые им не нужны заставляя при этом платить, то скоро он тоже будет у метро раздавать свои пакеты.
Додано: Вів 21 лип, 2020 10:52
Re: Київстар представляє новий тарифний план для абонентів у
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Сер 22 лип, 2020 10:23
При пенсии в 2тыс. платить 100грн? Кому нужен такой тариф... У меня даже дешевле и с интернетом. Лучше сделайте без интернета, но в районе 50грн.
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