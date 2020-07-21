Київстар представляє новий тарифний план для абонентів у...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 24 лип, 2020 16:38
Я ходячий и у меня 2-3 в месяц.
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s-stadnik
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 21:34
gorobezus написав:
Побыстрей бы уже Маск слепил что-то работоспособное.
Часть спутников Starlink уже в космосе.. насчет работоспособного сомнений нет, но вот насчет дешевого сомнения есть. Впрочем Вам никто не мешает использовать двухсторонний спутниковый интернет .
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Джон
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