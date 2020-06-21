Причиною такої тенденції стане запровадження нормативу NSFR з 2021 року.
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Додано: Пон 20 лип, 2020 16:47
Банки змінять принцип формування депозитних ставок
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Дивися повний текст Банки змінять принцип формування депозитних ставок.
Додано: Пон 20 лип, 2020 16:47
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5% в гривне?
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