Причиною такої тенденції стане запровадження нормативу NSFR з 2021 року.
Дивися повний текст Банки змінять принцип формування депозитних ставок.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 20 лип, 2020 16:47
Банки змінять принцип формування депозитних ставок
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Банки змінять принцип формування депозитних ставок.
Додано: Пон 20 лип, 2020 16:47
"Именно по «длинным» депозитам банки будут предлагать самые выгодные условия"
5% в гривне?
Додано: Пон 20 лип, 2020 23:34
Re: Банки змінять принцип формування депозитних ставок
Пусть вернут ставки до 17-18% грязными, тогда и поговорим.
А то 11-12% годовых грязными это не прибыль, это убытки...
Додано: Пон 20 лип, 2020 23:57
И пусть ликвидируют налог на депо и ВЗ.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
|