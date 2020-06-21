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Банки змінять принцип
формування депозитних ставок

Банки змінять принцип формування депозитних ставок
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 16:47

Банки змінять принцип формування депозитних ставок

Пропонуємо до обговорення:
Причиною такої тенденції стане запровадження нормативу NSFR з 2021 року.

Дивися повний текст Банки змінять принцип формування депозитних ставок.
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 16:47

"Именно по «длинным» депозитам банки будут предлагать самые выгодные условия"

5% в гривне?
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 23:34

Re: Банки змінять принцип формування депозитних ставок

Пусть вернут ставки до 17-18% грязными, тогда и поговорим.
А то 11-12% годовых грязными это не прибыль, это убытки...
Sanyok77
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 23:57

  Sanyok77 написав:Пусть вернут ставки до 17-18% грязными, тогда и поговорим.
А то 11-12% годовых грязными это не прибыль, это убытки...

И пусть ликвидируют налог на депо и ВЗ.
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