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У НАБУ розповіли деталі
справи, по якій у Польщі...

У НАБУ розповіли деталі справи, по якій у Польщі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 16:53

У НАБУ розповіли деталі справи, по якій у Польщі...

Пропонуємо до обговорення:
НАБУ спільно з польськими колегами встановило, що посадові особи "Укравтодору" створили злочинну організацію, діяльність якої була спрямована на розкрадання коштів міжнародних організацій, які виділяли гроші для ремонту доріг в Україні.

Дивися повний текст У НАБУ розповіли деталі справи, по якій у Польщі затримали Новака.
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Хоть копейку из похищенного вернули?
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