Відтепер українці зможуть підтвердити свій податковий номер за допомогою ID-картки.
Дивися повний текст Українці по-новому будуть підтверджувати свої ідентифікаційні номери.
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Додано: Пон 20 лип, 2020 18:05
Українці по-новому будуть підтверджувати свої...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці по-новому будуть підтверджувати свої ідентифікаційні номери.
Додано: Пон 20 лип, 2020 21:21
Установил дию. Ещё 3 месяца назад.
Да, паспорт показывает. Инн указан на физическом ид паспорте. И в дии эта же информация есть. В самом паспорте. Вот только вопрос: на... нужна эта дия, если при попытке её использовать сразу же просят показать физический паспорт. Типа слепили электронный паспорт, а зачем? Непонятно.
Додано: Пон 20 лип, 2020 22:55
ID-картка просто пластик, без паперового додатка ні в податковій, ні в соцзахисті ніхто не визнає
Додано: Вів 21 лип, 2020 10:50
Старая поговорка актуальна и сегодня: "Без бумажки ты ка...ка, а с бумажкой человек. Выдумывают, выдумывают, а в итоге необходима куча разных бумаг.
Додано: Вів 21 лип, 2020 12:23
Д.Б. Они даже названия нормального придумать не могут. Регистрационный и учётный - это одно и тоже.
Либо регистрационный номер карты либо номер учётной карты. Мову не знали, язык забыли!
Додано: Сер 22 лип, 2020 05:55
Дія - хороша задумка, але не до кінця опрацьована. Маю там біометричний паспорт. Так от, інформація по ньому неповна: немає терміну його чинності. Чому? Національний паперовий паспорт не спішу міняти на пластикову карточку - втратиться багато інформації.
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