RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українці по-новому будуть
підтверджувати свої...

Українці по-новому будуть підтверджувати свої...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 18:05

Українці по-новому будуть підтверджувати свої...

Пропонуємо до обговорення:
Відтепер українці зможуть підтвердити свій податковий номер за допомогою ID-картки.

Дивися повний текст Українці по-новому будуть підтверджувати свої ідентифікаційні номери.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89385
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 21:21

Установил дию. Ещё 3 месяца назад.
Да, паспорт показывает. Инн указан на физическом ид паспорте. И в дии эта же информация есть. В самом паспорте. Вот только вопрос: на... нужна эта дия, если при попытке её использовать сразу же просят показать физический паспорт. Типа слепили электронный паспорт, а зачем? Непонятно.
oleg486
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 20.07.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 22:55

ID-картка просто пластик, без паперового додатка ні в податковій, ні в соцзахисті ніхто не визнає
sergeysy75
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 20.07.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 10:50

Старая поговорка актуальна и сегодня: "Без бумажки ты ка...ка, а с бумажкой человек. Выдумывают, выдумывают, а в итоге необходима куча разных бумаг.
ivashchenko-69
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 21.07.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 12:23

Д.Б. Они даже названия нормального придумать не могут. Регистрационный и учётный - это одно и тоже.
Либо регистрационный номер карты либо номер учётной карты. Мову не знали, язык забыли!
astatempo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 229
З нами з: 02.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 05:55

Дія - хороша задумка, але не до кінця опрацьована. Маю там біометричний паспорт. Так от, інформація по ньому неповна: немає терміну його чинності. Чому? Національний паперовий паспорт не спішу міняти на пластикову карточку - втратиться багато інформації.
i-gor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 22.07.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українці стали на 20% більше шукати роботу за кордоном...
R2 » Пон 20 лип, 2020 18:40
1 72
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лип, 2020 18:40
svyatoslav_hromyak
Українці задекларували на 11 мільярдів більше, ніж роком...
R2 » Нед 19 лип, 2020 16:50
1 60
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 лип, 2020 16:50
yalta1965
Как вы относитесь к новому закону касательно легализации игр
ЛюдаГермес » Чет 16 лип, 2020 15:40
0 52
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 лип, 2020 15:40
ЛюдаГермес

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.