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Литва скасувала самоізоляцію для людей, які прибувають з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 20 лип, 2020 18:06
Пропонуємо до обговорення:
Для тих, хто прибуває з України, Литва скасувала самоізоляцію. Раніше була вимога про обов'язкову ізоляцію протягом 14 днів після повернення з нашої країни.
Дивися повний текст Литва скасувала самоізоляцію для людей, які прибувають з України
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Додано: Пон 20 лип, 2020 18:06
вот что делает потребность в дешёвой рабочей силе!... ;)
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