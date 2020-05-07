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Литва скасувала самоізоляцію
для людей, які прибувають з...

Литва скасувала самоізоляцію для людей, які прибувають з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 18:06

Литва скасувала самоізоляцію для людей, які прибувають з...

Пропонуємо до обговорення:
Для тих, хто прибуває з України, Литва скасувала самоізоляцію. Раніше була вимога про обов'язкову ізоляцію протягом 14 днів після повернення з нашої країни.

Дивися повний текст Литва скасувала самоізоляцію для людей, які прибувають з України.
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 18:06

вот что делает потребность в дешёвой рабочей силе!... ;)
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