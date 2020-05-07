Для тих, хто прибуває з України, Литва скасувала самоізоляцію. Раніше була вимога про обов'язкову ізоляцію протягом 14 днів після повернення з нашої країни.
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Додано: Пон 20 лип, 2020 18:06
Литва скасувала самоізоляцію для людей, які прибувають з...
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Дивися повний текст Литва скасувала самоізоляцію для людей, які прибувають з України.
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