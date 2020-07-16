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Українці стали на 20% більше
шукати роботу за кордоном...

Українці стали на 20% більше шукати роботу за кордоном...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 18:40

Українці стали на 20% більше шукати роботу за кордоном...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє "Опендатабот"

Дивися повний текст Українці стали на 20% більше шукати роботу за кордоном (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 18:40

Хороший KPI діяльності уряду.
svyatoslav_hromyak
 
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