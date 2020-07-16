Про це повідомляє "Опендатабот"
Дивися повний текст Українці стали на 20% більше шукати роботу за кордоном (інфографіка).
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Додано: Пон 20 лип, 2020 18:40
Українці стали на 20% більше шукати роботу за кордоном...
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Дивися повний текст Українці стали на 20% більше шукати роботу за кордоном (інфографіка).
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