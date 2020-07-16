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Шевченко про роботу НБУ:
ми залишимося технократами

Шевченко про роботу НБУ: ми залишимося технократами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 19:28

Шевченко про роботу НБУ: ми залишимося технократами

Пропонуємо до обговорення:
Про це він заявив під час свого офіційного представлення Президентом України Володимиром Зеленським.

Дивися повний текст Шевченко про роботу НБУ: ми залишимося технократами.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 19:28

У останньому слові заголовку, там "д" чи "т" має бути в кінці?
svyatoslav_hromyak
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 19:32

  svyatoslav_hromyak написав:У останньому слові заголовку, там "д" чи "т" має бути в кінці?


технократичними технокрадами :mrgreen:
Alex2007
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