Про це він заявив під час свого офіційного представлення Президентом України Володимиром Зеленським.
Дивися повний текст Шевченко про роботу НБУ: ми залишимося технократами.
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Додано: Пон 20 лип, 2020 19:28
Шевченко про роботу НБУ: ми залишимося технократами
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Шевченко про роботу НБУ: ми залишимося технократами.
Додано: Пон 20 лип, 2020 19:32
Додано: Пон 20 лип, 2020 22:09
Верные дурики на курс 30 зе команды. Ваши кредиты будут выдаватся только на покупку валюты
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