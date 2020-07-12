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Як пропонують диференціювати
ставки ПДФО та податку на...

Як пропонують диференціювати ставки ПДФО та податку на...
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 19:37

Як пропонують диференціювати ставки ПДФО та податку на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це Про це йдеться в "законопроекті № 3866.

Дивися повний текст Як пропонують диференціювати ставки ПДФО та податку на прибуток - законопроект.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 19:37

"..снижения налоговой нагрузки на малый и средний бизнес". До 5 минималок - это ну очень уж малый бизнес.

Логика: чем больше показываешь белой з/п, тем больше платишь налогов ? Ну не идиоты ? После такого закона вся страна окончательно перейдет на минималку.
Наоборот ! 30%, если з/п меньше 5 минималок. 10%, если больше 15 минималок.
Но тут ума нет - считай калека.
Nickoss1
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 19:59

Nickoss1
Не можна так в лоб
У нас оподаткування зарплати що ,з одного ПДФО?
Ну опустили ПДФО на 13% і що відразу почнеться офіційний ріст?
Фігушки
У нас ще є ЄСВ , а в працівників фірм платників ПДВ -ще й ПДВ.
От і виходить
4728 грн сьогоднішньої мінімалки=1900 грн (851 ПДФО+1050ЄСВ)
стане 7000 якщо...
Тобто цей закон це наповнення Пенсійного Фонду за рахунок місцевих бюджетів.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 02:16

Budivelnik,
Выше 15 минималок нету ЕСВ
dotster
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 08:32

Re: Як пропонують диференціювати ставки ПДФО та податку на..

  Nickoss1 написав:"..снижения налоговой нагрузки на малый и средний бизнес". До 5 минималок - это ну очень уж малый бизнес.

А вы из какой страны пишите? Я вот в Украине живу и зарплату в 23615 считаю не маленькой. Я знаю достаточно много представителей малого бизнеса, которые закрыли бы свою контору, если бы ему светила работа с таким окладом.
Попаданец
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 11:28

Для начала нужно отбросить эти 10-20-30. Максимум, для начала 15-18-20, возможно, потом 10-15-20, причем зарабатывающий меньше - платит больше.
astatempo
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